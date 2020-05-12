Жительница Мурино убила своего сожителя ножом

11 мая в квартире одного из домов в Мурино Всеволожского района Ленобласти был обнаружен труп мужчины.
Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между сожителями разгорелся конфликт. Вспыльчивая женщина, вооружившись ножом, пырнула своего мужчину в область брюшной полости. От полученный травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщают “Невские новости”.
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