Жительница Мурино убила своего сожителя ножом

11 мая в квартире одного из домов в Мурино Всеволожского района Ленобласти был обнаружен труп мужчины.

Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между сожителями разгорелся конфликт. Вспыльчивая женщина, вооружившись ножом, пырнула своего мужчину в область брюшной полости. От полученный травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщают “Невские новости”.

Вам будет интересно Жительница Соснового Бора ударила супруга ножом, но извинилась Прокуратура Соснового Бора поддержала обвинение в отношении 31-летней местной жительницы, нанесшей супругу удар ножом в грудь. Обвиняемая признала свою вину. По... 11.05.2020 126

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело.