В Ленобласти 13 мая ожидается кратковременный дождь со снегом

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 13 мая в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, в Ленобласти местами пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью -3…+2 гр., у водоемов местами до +5 гр., днем столбики термометров покажут +8…+13 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.