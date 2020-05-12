Лжесотрудник банка украл деньги с карточки у жительницы Соснового Бора

11 мая в полицию Соснового Бора обратилась 64-летняя местная жительница, у которой украл крупную для нее сумму денег лжесотрудник банка.

Позвонивший на телефон мужчина представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка» и сообщил, что с ее счета пытаются снять средства неизвестные злоумышленники. Чтобы обезопасить накопления, якобы необходимо передать код из смс-сообщения.

Женщина выполнила просьбу мошенника, после чего с ее счета были списаны 65 тыс. рублей