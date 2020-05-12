Школьники несколько дней не получали сухпайки в Лужском районе

По данным лужской городской прокуратуры, с 30 апреля по 6 мая районная администрация не организовала выдачу сухпайков и молока учащимся 1-4 классов на дистанционном обучении.

Главу администрации Лужского района и руководителя предприятия ООО «Новый век», поставляющего продукты, поставили в известность о необходимости устранения нарушений. Выдача сухих пайков и молока детям во всех образовательных учреждениях района и дальше находится на контроле прокуратуры.