Школьники несколько дней не получали сухпайки в Лужском районе

По данным лужской городской прокуратуры, с 30 апреля по 6 мая районная администрация не организовала выдачу сухпайков и молока учащимся 1-4 классов на дистанционном обучении.
Главу администрации Лужского района и руководителя предприятия ООО «Новый век», поставляющего продукты, поставили в известность о необходимости устранения нарушений. Выдача сухих пайков и молока детям во всех образовательных учреждениях района и дальше находится на контроле прокуратуры.
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12.05.2020 97