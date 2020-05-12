Запущен отдельный сервис для оформления разовой выплаты в 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет

Минкомсвязь запустил специальный сервис для оформления 10-тысячной выплаты на ребенка.

Теперь заявку можно подать на сайте posobie16.gosuslugi.ru. Для получения этой выплаты нужно лишь подать заявление через данный сервис портала «Госуслуг». За выплатой можно обратиться до 1 октября.

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Напомним, что с 1 июня все семьи с детьми вне зависимости от дохода смогут получить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей за каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно (16 может исполниться до 1 июля 2020 года). После обращения Путина и обещания новых выплат на детей в работе портала «Госуслуги» произошли сбои.