Единовременные выплаты получили семьи, оказавшиеся в сложном материальном положении из-за введенных в Ленобласти ограничений.

В частности, 830 тысяч рублей получили безработные заявители, получающие региональную доплату. Им положено по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Остальные заявления находятся в работе.

5,7 млн рублей выделено более 500 индивидуальным предпринимателям, оставшимся без заработка. Они получили по 7 тысяч рублей на себя и по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Свыше 91,7 млн рублей направлено на выплаты по 3 тысячи рублей малоимущим семьям. И 70 млн рублей — на выплаты по 3 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетных семьях.

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305,5 тысяч рублей получили 65 родителей детей-инвалидов, которые находились на постоянном стационарном обслуживании. И 1,5 млн рублей получили 413 родителей, дети-инвалиды которых посещали группы дневного пребывания.

2,3 млн рублей выделено более 1,1 тыс. жителям, страдающим хроническими заболеваниями и получающим минимальную пенсию.