Московское метро продает маски и перчатки с наценкой в 1800 % и 450 %

С 12 мая попасть в московское метро можно только в масках и перчатках. Приобрести средства защиты можно в кассах метро, но с наценкой в 1800 % и 450 %.

В кассах маски продаются за 30 рублей, а перчатки – за 20 рублей. Как сообщает bbc.com, метрополитен приобрел средства защиты оптом: в среднем, маски Rutex – за 1,64 рубля, перчатки SFM Hospital Products GmbH – за 4,37 рубля. Торговая наценка составляет в среднем 1800 % и 450 % соответственно.

Без этих средств защиты нельзя зайти ни в метрополитен, ни в наземный транспорт. Нарушителям положен штраф в 5 000 рублей. В пресс-службе департамента транспорта не смогли объяснить bbc.com, почему установлена именно такая наценка.

8 мая мэрия Москвы сообщила, что будет выдавать средства защиты бесплатно, но только маломобильным людям и многодетным семьям. Чтобы получить маски и перчатки, накануне поездки следует предупредить сотрудников центра обеспечения мобильности.