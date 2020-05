Александр Дрозденко поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

View this post on Instagram

12,5 тысяч жителей #ленобласть сегодня отмечают профессиональный праздник. Дорогие, надежные помощники врачей — медицинские сестры! Спасибо за ваше мастерство, которое на самом деле — призвание — помощь людям в трудную минуту болезни. Спасибо за терпение, поддержку, ответственность, улыбку и доброе слово. Пусть в доме будет благополучие, мир и любовь, пусть будут здоровы все близкие! Спасибо за ваш труд, за мужество в сегодняшнее непростое время. #медсестра #ленобласть