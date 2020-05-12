Александр Дрозденко поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

Автор: Сергей Агутин
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженную работу в непростое время.

«Спасибо за ваше мастерство, которое на самом деле призвание, помощь людям в трудную минуту болезни. Спасибо за терпение, поддержку, ответственность, улыбку и доброе слово», – написал Александр Дрозденко

Глава региона отметил, что 12 мая свой профессиональный праздник отмечают более 12,5 тыс. жителей Ленобласти, и пожелал всем медицинским сестрам благополучия, мира, любви и здоровья.

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12,5 тысяч жителей #ленобласть сегодня отмечают профессиональный праздник. Дорогие, надежные помощники врачей — медицинские сестры! Спасибо за ваше мастерство, которое на самом деле — призвание — помощь людям в трудную минуту болезни. Спасибо за терпение, поддержку, ответственность, улыбку и доброе слово. Пусть в доме будет благополучие, мир и любовь, пусть будут здоровы все близкие! Спасибо за ваш труд, за мужество в сегодняшнее непростое время. #медсестра #ленобласть

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