Александр Дрозденко поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженную работу в непростое время.

«Спасибо за ваше мастерство, которое на самом деле призвание, помощь людям в трудную минуту болезни. Спасибо за терпение, поддержку, ответственность, улыбку и доброе слово», – написал Александр Дрозденко

Глава региона отметил, что 12 мая свой профессиональный праздник отмечают более 12,5 тыс. жителей Ленобласти, и пожелал всем медицинским сестрам благополучия, мира, любви и здоровья.