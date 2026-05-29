Во Всеволожске задержали девочку-подростка за поджог автозаправки

Правоохранители задержали 14-летнюю девочку, ее подозревают в поджоге автозаправочной станции на улице Приютинской во Всеволожске Ленобласти.

Пожар произошел около десяти вечера 28 мая. Экстренные службы и полиция оперативно отреагировали на сигнал о возгорании. Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет.

По предварительным данным, девочка действовала по указаниям из тг-канала. Собеседники пугали - мол, если откажется, надолго разлучат с родителями, им якобы угрожали уголовным делом о госизмене. Следственный комитет проверяет произошедшее на предмет состава преступления, предусмотренного статьей о теракте, пишет 47news.

Новости Происшествия

В Шушарах из грузового контейнера изъяли более 3600 литров сомнительного алкоголя

Правоохранители пресекли незаконную торговлю на стоянке грузового транспорта на Московском шоссе в Шушарах. Торговля велась прямо из грузового контейнера.

В Шушарах из грузового контейнера изъяли более 3600 литров сомнительного алкоголя - На месте были задержаны 21-летний продавец и двое покупателей.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ассортименте были водка известных марок и чистый спирт, разлитый по канистрам с маркировкой «дезинфицирующее средство». В ходе осмотра автомобиля «Форд-Транзит» и контейнера изъято более 3600 литров спиртосодержащей продукции.Изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте были задержаны 21-летний продавец и двое покупателей — мужчины 40 и 48 лет. Мужчины утверждали, что приобретали алкоголь для личного потребления.

Теги

суррогат алкоголь Шушары полиция

