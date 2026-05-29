Правоохранители задержали 14-летнюю девочку, ее подозревают в поджоге автозаправочной станции на улице Приютинской во Всеволожске Ленобласти.

Пожар произошел около десяти вечера 28 мая. Экстренные службы и полиция оперативно отреагировали на сигнал о возгорании. Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет.

По предварительным данным, девочка действовала по указаниям из тг-канала. Собеседники пугали - мол, если откажется, надолго разлучат с родителями, им якобы угрожали уголовным делом о госизмене. Следственный комитет проверяет произошедшее на предмет состава преступления, предусмотренного статьей о теракте, пишет 47news.