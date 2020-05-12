Новый сайт приема заявлений на выплаты 10 тыс. детям не всегда распознает СНИЛС

Автор: Сергей Агутин
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При оформлении заявления на единовременную выплату на детей в 10 000 рублей на новом сайте некоторые родители столкнулись с новыми проблемами.

Сложности возникают при внесении данных СНИЛС ребенка в соответствующее поле на сайте posobie16.gosuslugi.ru. При этом выводится оповещение «Информация о СНИЛС по указанным данным отсутствует».

В Пенсионном фонде знают о проблеме. Система все еще отлаживается, а до этого момента следует дождаться, когда схлынет поток заявителей.

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12.05.2020 42