Новый сайт приема заявлений на выплаты 10 тыс. детям не всегда распознает СНИЛС

При оформлении заявления на единовременную выплату на детей в 10 000 рублей на новом сайте некоторые родители столкнулись с новыми проблемами.
Сложности возникают при внесении данных СНИЛС ребенка в соответствующее поле на сайте posobie16.gosuslugi.ru. При этом выводится оповещение «Информация о СНИЛС по указанным данным отсутствует».
В Пенсионном фонде знают о проблеме. Система все еще отлаживается, а до этого момента следует дождаться, когда схлынет поток заявителей.
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12.05.2020 42