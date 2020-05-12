Определены победители регионального конкурса «Ленинградская память»

По итогам народного голосования и работы жюри определены шесть победителей регионального конкурса «Ленинградская память» – по три в каждой номинации.

Победители в номинации «Письмо из прошлого»:

Ольга Трофимова с историей своего дедушки – Владимира Константиновича Манюты, ушедшего из жизни в 2001 году. С начала войны он вместе с матерью находился на территории оккупации, затем попал в немецкий лагерь для военнопленных, но был освобожден советскими войсками. В феврале 1945 года призван в армию, воевал на Белорусском фронте, принял участие в штурме Кенигсберга.

с историей своего дедушки – Владимира Константиновича Манюты, ушедшего из жизни в 2001 году. С начала войны он вместе с матерью находился на территории оккупации, затем попал в немецкий лагерь для военнопленных, но был освобожден советскими войсками. В феврале 1945 года призван в армию, воевал на Белорусском фронте, принял участие в штурме Кенигсберга. Мария Зелянина с историей своей бабушки – Зинаиды Алексеевны Чистяковой, ставшей невольной жертвой войны, голода, изнурительного труда, болезней и ежедневного ужаса.

с историей своей бабушки – Зинаиды Алексеевны Чистяковой, ставшей невольной жертвой войны, голода, изнурительного труда, болезней и ежедневного ужаса. Кира Вдовиченко с историей своего дедушки – Вдовиченко Александра Самсоновича, ушедшего на войну в возрасте 17 лет. Служил артиллеристом на 1-м Украинском фронте, принимал участие в освобождении Польши. После войны работал в милиции.

Победители в номинации «Ожившие истории»:

Виктория Иванова с видеосюжетом о своей бабушке – Прохоровой Елене Лукиничне, воевавшей на 2-м Украинском фронте.

с видеосюжетом о своей бабушке – Прохоровой Елене Лукиничне, воевавшей на 2-м Украинском фронте. Наталя Гришанова с видеосюжетом о нескольких членах семьи, воевавших в Великой Отечественной войне.

с видеосюжетом о нескольких членах семьи, воевавших в Великой Отечественной войне. Егор Сафонов с видеосюжетом о своем герое – Сафонове Николае Александровиче, погибшем в ходе прорыва блокады Ленинграда под Синявино.

Победители регионального конкурса «Ленинградская память» получат памятные призы.