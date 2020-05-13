Пенсионеры и многодетные семьи в Санкт-Петербурге получат 800 руб на покупку масок и перчаток

Власти Санкт-Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приёмными детьми и детьми-инвалидами на приобретение масок и перчаток, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга в целях нераспространения коронавирусной инфекции с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли и общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об предоставлении такой единовременной денежной выплаты из городского бюджета.

«Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребёнка-инвалида и приёмным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Всего поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона жителей. Выплата в многодетных семьях предусмотрена на каждого ребёнка.

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Кроме того, губернатор поручил профильным комитетам обеспечивать в необходимом количестве одноразовыми масками и перчатками детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в подведомственных организациях.