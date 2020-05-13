В Петербурге умерла завотделением пульмонологии Елизаветинской больницы

Точную причину смерти установит специальная комиссия.
В Петербурге умерла заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон. Точную причину смерти установит специальная комиссия, об этом сообщает комитет по здравоохранению.
Лилия Уон — врач-пульмонолог высшей категории, кандидат наук, ее профессиональный стаж составлял 32 года.
Вам будет интересно
Надбавки за помощь пациентам с COVID-19 уже начислены 3529 сотрудникам больниц Ленобласти. С 12 по 15 мая они получат надбавки...
12.05.2020 121
Ранее, власти Петербурга подтвердили смерть еще трех медработников, заразившихся коронавирусной инфекцией.