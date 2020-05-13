Потерявшим доход жителям Ленобласти предложат ремонтировать дороги

Вопрос привлечение жителей на общественные работы обсуждался сегодня в ходе рабочей поездки губернатора Ленинградской области в Кировский район

Во время осмотра работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия региональной трассы «Санкт-Петербург – Кировск» глава Ленобласти предложил привлечь потерявших работу жителей к уборке полосы отвода, вырубке кустарников на обочинах, веток и другой, не требующей квалификации, работе.

«Мы можем привлечь на общественные работы в дорожном хозяйстве порядка 1-1,5 тысяч человек по всей Ленобласти. Если потребуется организация доставки до места работы, привлечем транспортные компании, у которых также сегодня сократился объем работ, а для организации обедов — предприятия общепита. Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям возможность работать и зарабатывать», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти отметил, что в настоящее время проект постановления об общественных работах находится на согласовании, проводятся необходимые расчеты. Общественные работы будут предложены в дорожной сфере, в сфере экологии и составление интерактивных карт.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, граждане, уволенные с 1 марта 2020 года и обратившиеся на Биржу труда, могут получить пособие в размере 12130 рублей (период выплаты: апрель-июнь) без предъявления справки о средней заработной плате за последние три месяца по последнему месту работы.

Напомним, что все документы Центры занятости населения Ленобласти в связи с мерами, принимаемыми для нераспространения коронавирусной инфекции, принимает в электронном виде: на портале Биржи труда или портале Работа в России.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.