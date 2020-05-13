Ветеринары Ленобласти обработали 2 539 общественных объектов за май

Всего с 30 марта сотрудники государственной ветслужбы обработали 24 932 объекта, в том числе 352 социальных объекта, общей площадью 4,45 млн кв.м.

Ветеринарные службы Ленобласти помогают в борьбе с COVID-19 с 30 марта. Мобильные подразделения управления ветеринарии продолжают обработку общественных территорий во всех поселениях региона согласно распоряжению губернатора Ленинградской области.

Вам будет интересно Ветеринары Ленобласти помогают в борьбе с коронавирусом Управление ветеринарии 47 региона передало областной клинической больнице оборудование и средства для проведения дезинфекции одежды, помещений и персонала. Больнице переданы распылитель... 02.04.2020 569

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти в подъездах граждан с подозрением на коронавирус проводится санобработка. Также проводится регулярная дезинфекция транспорта, курсирующего по региону.