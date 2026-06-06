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Новости Происшествия

Житель Ленобласти получил условный срок за угрозы убийством и хранение наркотиков

Мужчина систематически угрожал женщине и ее ребенку расправой. Позже при обысках у злоумышленника нашли запрещенные вещества. 

В Ленинградской области вынесли приговор фигуранту двух уголовных дел об угрозах убийством и хранении наркотиков. Злоумышленник отделался условным сроком. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По материалам следствия, ныне осужденный угрожал женщине и ее ребенку убийством через интернет. Кроме того, в ходе обыска в его квартире правоохранители обнаружили и изъяли 40 граммов запрещенных веществ.

Суд приговорил злоумышленника к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Дополнительно осужденному запрещено контактировать с семьей потерпевшей, также он обязан выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, в том числе за лечение и наблюдение у врача-психиатра.

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Теги

хранение наркотиков угрозы Ленинградская область
Новости Происшествия

Кондрашов: эвакуированные жители Большой Ижоры и Борки вернутся домой к вечеру

В Ломоносовском районе устраняют последствия применения противником БПЛА.

Режим повышенной готовности был введен в Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в 7:30 утра. Глава районной администрации Алексей Кондрашов сообщил, что экстренные меры потребовались для обеспечения безопасности жителей поселений Большая Ижора и Борки.

По словам главы администрации, эвакуационные мероприятия проходят в штатном режиме без происшествий. Для размещения граждан оперативно были организованы пункты временного пребывания на базе Пениковского дома культуры, Лебяженской средней общеобразовательной школы и дома культуры в Гостилицах.

В этих центрах эвакуированные жители обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и воду. Власти района выразили надежду на то, что ситуация стабилизируется в ближайшее время, и уже к вечеру граждане смогут безопасно вернуться в свои дома.

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03.06.2026
393

Теги

Ломоносовский район Большая Ижора

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