Мужчина систематически угрожал женщине и ее ребенку расправой. Позже при обысках у злоумышленника нашли запрещенные вещества.

В Ленинградской области вынесли приговор фигуранту двух уголовных дел об угрозах убийством и хранении наркотиков. Злоумышленник отделался условным сроком. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По материалам следствия, ныне осужденный угрожал женщине и ее ребенку убийством через интернет. Кроме того, в ходе обыска в его квартире правоохранители обнаружили и изъяли 40 граммов запрещенных веществ.

Суд приговорил злоумышленника к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Дополнительно осужденному запрещено контактировать с семьей потерпевшей, также он обязан выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, в том числе за лечение и наблюдение у врача-психиатра.