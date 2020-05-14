Прохладная и дождливая погода, ожидается в Ленобласти в четверг

Местами в регионе ожидаются дожди.

Согласно сообщениям синоптиков 14 мая на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается прохладная и дождливая погода, местами возможны ливни.

Вам будет интересно Минприроды: предстоящее лето может стать одним из самых жарких в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что лето 2020 года может стать самым жарким за... 27.04.2020 625

Температура будет на уровне от +2 до +9 градусов тепла, местами и у водоёмов до +4 градусов. Ветер ожидается юго-западный 3-5 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.