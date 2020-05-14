Двое мужчин за вознаграждение избили до смерти жителя Всеволожского района

На преступление мужчины пошли по просьбе женщины, которая обещала им вознаграждение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 2 мая из деревни Дранишники Всеволожского района в тяжелом состоянии госпитализировали 45-летнего мужчину. Спустя несколько дней он скончался.

Полиция установила, что мужчину «заказала» 44-летняя женщина. Она наняла двоих мужчин 54 и 34 лет за денежное вознаграждение, те жестоко избил погибшего, добив деревянной палкой по голове.

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Женщина находится под подпиской о невыезде. 55-летнему мужчине предписали обязательную явку, второго задержали. Возбуждено уголовное дело.