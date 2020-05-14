В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

По итогам 2019 года Россия окончательно утратила статус “чайной” страны: потребление кофе в натуральном выражении превысило потребление чая.

Как сообщил гендиректор ассоциации “Росчайкофе” Рамаз Чантурия, в прошлом году россияне выпили 180 тысяч тонн кофейных напитков, в то время как потребление чая составило лишь 140 тысяч тонн.

При подсчете учитывались кофе в зернах, молотый и растворимый, а также разные смеси. Чай учитывался всех сортов, без травяных смесей. В предыдущие два года жители употребляли примерно одинаковое количество чая и кофе — по 160 тыс. тонн в среднем по году.

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Также в Федеральной таможенной службы подтвердили, что в прошлом году в страну импортировали 413,3 тыс. тонн основных видов кофе против 314,2 тыс. тонн всех возможных видов чая.