COVID-19 выявлен у сотрудника следственного изолятора в Пскове – оперштаб

Коронавирус подтверждён у сотрудника следственного изолятора (СИЗО-1) в Пскове, сообщает областной оперштаб.
«Тринадцатого мая коронавирус был подтверждён у одного из сотрудников ФКУ «СИЗО-1». С 30 апреля он находился дома, на больничном листе, с 13 мая был госпитализирован в Псковскую городскую больницу», – говорится в сообщении.
Как отмечается, пока главный государственный санитарный врач региона постановлений о закрытии СИЗО на карантин не выписывал.
«Помещения обработаны, контактная группа определена», — информирует оперштаб.
Согласно материалам на сайте СИЗО-1, следственный изолятор рассчитан на 289 человек, в его состав входит больница на 35 коек.
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