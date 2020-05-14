COVID-19 выявлен у сотрудника следственного изолятора в Пскове – оперштаб

Коронавирус подтверждён у сотрудника следственного изолятора (СИЗО-1) в Пскове, сообщает областной оперштаб.

«Тринадцатого мая коронавирус был подтверждён у одного из сотрудников ФКУ «СИЗО-1». С 30 апреля он находился дома, на больничном листе, с 13 мая был госпитализирован в Псковскую городскую больницу», – говорится в сообщении.

Как отмечается, пока главный государственный санитарный врач региона постановлений о закрытии СИЗО на карантин не выписывал.

«Помещения обработаны, контактная группа определена», — информирует оперштаб.

Согласно материалам на сайте СИЗО-1, следственный изолятор рассчитан на 289 человек, в его состав входит больница на 35 коек.

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По последним данным, в Псковской области подтверждено 368 случаев коронавируса, выздоровели 102 человека, восемь скончались.