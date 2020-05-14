В Девяткино экс-начальник полиции за взятки покрывал незаконную торговлю у метро

СК завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника линейного пункта полиции во Всеволожском районе Ленобласти. Он получил более 200 тысяч за “крышевание” незаконной торговли у метро.

Следствие установило, что полицейский в 2018-2019 года систематически получал взятки от коммерсантов, которые организовали незаконную торговлю у метро “Девяткино”. За покровительство он получил более 205 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета на транспорте по СЗФО.

Сотрудника уволили из органов внутренних дел. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Добавляется, что в ходе расследования данного уголовного дела следователи выявили другие эпизоды получения взяток должностными лицами органов внутренних дел, а также сотрудниками администрации Петербурга, расследование по которым продолжаются.