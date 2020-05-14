16,2 млн рублей получили безработные и самозанятые в Ленобласти

Региональные выплаты уже получили 2625 жителей Ленинградской области, признанных безработными, и 449 самозанятых.

Для назначения единовременной выплаты на детей Биржа труда области направила в Центр социальной защиты населения сведения по 767 безработным гражданам, имеющим 1148 несовершеннолетних детей. Также сформированы списки для передачи сведений в социальную защиту для назначения единовременной выплаты на 174 ребенка 119 самозанятых.

На 13 мая в качестве ищущих работу в Ленинградской области зарегистрированы 19,3 тысячи человек. Из них 14,6 тысяч официально получили статус безработного. С начала мая центры занятости уже трудоустроили 143 человека.

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Напомним, что безработным гражданам назначается пособие в размере от 1500 до 12130 рублей. Тем, кто потерял работу после 30 марта регион доплачивает 5000 рублей не более трех месяцев. Для самозанятых предусмотрена единовременная выплата в размере 7000 рублей.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.

Также ИП и работающим людям, потерявшим доход из-за ограничительных мер, положено 7 000 руб. Для получения выплаты необходимо направить по почте в филиалы Центра соцзащиты заявление в бумажном виде. Форма заявления – здесь. Также будет выплачено по 5 000 рублей на каждого ребенка. Выплата будет произведена удобным для заявителя способом – на карту или через почтовое отделение связи.