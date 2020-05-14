Школу и детский сад построят во Всеволожском районе

Школа на 1175 учеников и детский сад на 270 детей будут построены во Всеволожском районе Ленобласти. Электронные аукционы уже объявлены.

Школа стоимостью в 822 млн рублей откроется в Муринском поселении. Детский сад стоимостью 242,8 млн рублей будет построен в поселке Бугры. Заявки на участие в тендерах принимаются до 21 мая, а 22 мая конкурсная комиссия назовет победителей.