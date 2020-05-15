Эксперт пояснил, почему ношение масок в Санкт-Петербурге стало обязательным

Использование масок в текущей ситуации должно стать нормой, чтобы скорее снять ограничительные меры и вернуться к обычной жизни, считает Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава России, глава рабочей группы при губернаторе Санкт-Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19.
После введения с 12 мая обязательного масочного режима в Петербурге в соцсетях и некоторых Telegram-каналах стали высказывать недоумение по поводу этих мер, а также приводить высказывание губернатора города Александра Беглова более чем месячной давности о том, что маски недостаточно эффективны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, в текущей ситуации использование масок должно стать нормой, что позволит быстрее снять в Петербурге ограничительные меры и вернуться к прежней жизни.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 8945 случаев заражения COVID-19. Умерли 69 человек. Выздоровели 1899 человек.