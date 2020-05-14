В Сертолово волонтеры бесплатно раздали жителям медицинские маски

Волонтеры и дальше продолжат раздавать медицинские маски в разных населенных пунктах Ленобласти.

Сегодня, 14 мая, волонтеры раздали жителям Сертолово одну тысячу бесплатных масок. На этой и следующей неделе в городе пройдут повторные мероприятия с бесплатной раздачей масок.

Вам будет интересно Пенсионерам и многодетным семьям Ленобласти будут бесплатно выдавать маски Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте рассказал о дополнительных мерах поддержки населения. Так, со следующего понедельника, 18 мая, соцзащита начнет бесплатно выдавать... 14.05.2020 42

Акция проходит при поддержке партии “Единая Россия” и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Общий объем первой партии — 200 тысяч масок.

Напомним, что с 10 мая в 29 населенных пунктах Ленобласти ввели обязательный режим ношения масок и перчаток. Подписано соответствующее постановление.