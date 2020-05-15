Два детских сада на 300 мест за 340 млн рублей готовятся к открытию в Кудрово

Детские сады в ЖК «Капитал» и ЖК «Новый Оккервиль» полностью готовы к приему дошколят.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, объекты строились в рамках соглашений с застройщиками по программе «Соцобъекты в обмен на налоги». Сейчас завершается комплексное оснащение под ключ и идет процесс лицензирования на осуществление образовательной деятельности. после чего сады будут переданы в муниципальную собственность.

В Кудрово на стадии строительства находятся еще 4 объекта образования. Это школа на 1000 мест, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году, и три детских сада на 295, 160 и 190 мест. Два садика откроются уже в этом году, один — в следующем.

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Как рассказали в комитете образования Ленобласти, в детских садах Ленобласти началось формирование групп на 2020-2021 годы, получившим направление в детский сад родителям в течение 14 дней необходимо любым доступным способом (кроме личной явки, что связано с эпидемией COVID-19) подтвердить свое согласие на зачисление. Комплектование продолжается до 31 июля 2020 года.

По всем вопросам необходимо обращаться в комитет по образованию муниципального района, на территории которого вы проживаете. Телефоны районных «горячих линий» можно посмотреть по ссылке.