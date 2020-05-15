Женщина не услышала приближающийся поезд, потому что переходила железнодорожные пути в наушниках.

Около полуночи 15 мая на перегоне «Лигово — Броневая» в Гатчинском районе Ленобласти поезд, следующий по маршруту «Петербург — Гатчина», сбил женщину средних лет. Пресс-служба управления полиции на транспорте по СЗФО сообщила, что она переходила железнодорожные пути в наушниках вдали от установленного перехода.

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От полученных травм пострадавшая скончалась. Она прописана в Калужской области.