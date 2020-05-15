Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Магазины вправе не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты в регионах, где введен масочный режим, сообщили в Минпромторга.

Ведомство совместно с представителями торговых сетей подготовило методические рекомендации о том, как организовать соблюдение масочного режима в магазинах. Они были направлены в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию.

В рекомендациях говорится, что магазин вправе и обязан не обслуживать покупателей без масок. Но при этом, сотрудник не может и не должен надевать маску на покупателя силой.

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Напомним, что в семи районах Ленобласти введен обязательный “масочный” режим.