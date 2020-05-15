В России предложили ввести новое пособие на покупку масок и перчаток

В Национальном родительском комитете (НРК) предложили ввести на время пандемии специальное пособие для покупки масок и перчаток.

Глава НРК Ирина Волынец отметила, что во многих регионах страны вводится “масочный режим”, нарушение которого может грозить штрафом. Однако далеко не у всех есть деньги на приобретение индивидуальных средств защиты.

По ее мнению, российское правительство должно принять решение о выплате ежемесячного пособия, размер которого будет рассчитываться с учетом средней стоимости данного товара в каждом регионе из расчета минимум одна маска на день.

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Напомним, в Ленобласти с 10 мая в нескольких районах ввели “масочный” режим. Соцзащита со следующей недели начнет бесплатно выдавать маски многодетным и малообеспеченным семьям, а также пенсионерам и инвалидам с минимальной пенсией. Также волонтеры на улицах нескольких населенных пунктов бесплатно раздают медицинские маски.