Россияне подали более 5 млн заявлений на единовременные выплаты в 10 тысяч рублей

К пятнице, 15 мая, россияне подали 5,3 млн заявлений на единовременную выплату на детей.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил высокую востребованность выплат на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно. К пятнице, 15 мая, подали уже более 5,3 млн заявлений на 7,5 млн детей.

Вам будет интересно В сети появились десятки фейковых сайтов по выплате детских пособий Мошенники воспользовались сбоями на портале “Госуслуг” и создали несколько десятков фейковых сайтов для выплат детских пособий. На сегодняшний день обнаружено около... 14.05.2020 168

Напомним, что с 1 июня все семьи с детьми вне зависимости от дохода смогут получить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей за каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно (16 может исполниться до 1 июля 2020 года). После обращения Путина и обещания новых выплат на детей в работе портала «Госуслуги» произошли сбои, в связи с этим Минкомсвязь запустил специальный сервис — posobie16.gosuslugi.ru.