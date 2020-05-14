В сети появились десятки фейковых сайтов по выплате детских пособий

Мошенники воспользовались сбоями на портале “Госуслуг” и создали несколько десятков фейковых сайтов для выплат детских пособий.

На сегодняшний день обнаружено около 30 новых доменов только в зоне.ru, которые эксплуатируют тему выплат детям. Встречаются следующие вариации названий: gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie и другие.

Мошенники под предлогом выдачи денег собирают персональные данные людей. Также на сайтах сообщается о неоплаченных штрафах или о положенных социальных выплатах. И предлагается ввести данные банковской карты и оплатить комиссию или налог.

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Напомним, что После обращения Путина и обещания новых выплат на детей в работе портала «Госуслуги» произошли сбои. Тогда Минкомсвязь запустил специальный сервис для оформления 10-тысячной выплаты на ребенка — posobie16.gosuslugi.ru. Но и он работает со сбоями.