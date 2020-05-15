Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на Avito и «Юле»

Мошенники начали применять новую схему мошенничества по отношению к пользователям Avito и «Юлы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию BI.ZONE, занимающуюся вопросами кибербезопасности.

Так, злоумышленники публикуют объявление о продаже товаров на указанных сервисах по заниженной цене. Покупателю сообщают, что товар находится в другом городе и нужно заказать доставку.

В случае, если клиент не соглашается, то фишинговую ссылку на сайт, внешне копирующий легальный сервис, для оформления и оплаты услуги. После получения денег мошенники удаляют аккаунт и не выходят на связь.

«В среднем каждая команда мошенников в день зарабатывает около 52 тысяч рублей, а общие потери жертв достигают один миллион ежедневно», — отметили в BI.ZONE.

Представитель Avito заявил, что сервис иногда сталкивается с такими недобросовестными пользователями. При этом компания не может отследить действия покупателя, если он переходит по внешней ссылке — он уходит с платформы сервиса.

Сервис «Юла» рекомендует обращаться в службу поддержки, если возникли подозрения при общении с продавцом, а также не производить оплату по ссылкам от других пользователей.