В Ленобласти льготникам будут бесплатно раздавать маски

Автор: Илья Серов
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Льготные категории граждан, проживающие в Ленинградской области, будут обеспечены бесплатными масками. Это также распространяется на пенсионеров с минимальными пенсиями.

Соответствующее решение накануне принял Александр Дрозденко. По предварительным расчетам, нововведение распространяется на 150 тысяч человек.

«Многодетным семьям, малообеспеченным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, инвалидам с минимальной пенсией, пенсионерам с минимальной пенсией мы через службы социальной защиты, через местные администрации раздадим комплекты — из расчета 10 масок на одного члена семьи. То есть, условно, семья из пяти человек получит 50 масок, что в принципе достаточно для того, чтобы члены семьи могли сходить в магазин, в аптеку, или на почту», — поделился губернатор.

При этом через фонд партии «Единая Россия» в Ленинградской области в течение двух недель при поддержке бизнеса будут бесплатно раздавать маски на улицах.

Выдача масок должна начаться со среды, 20 мая, через центры социальной защиты во всех районах.

«Уже маски раздают волонтеры в поселениях (акция продлится еще неделю), а также ряд и торговых сетей, и торговых центров Ленобласти. Пожалуйста, не пренебрегайте защитными средствами, берегите свое здоровье и здоровье своих близких!», — пишет глава региона в своем Instagram-аккаунте.

 

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Про масочный режим. Принял решение за счет бюджета обеспечить масками семьи многодетных, малообеспеченных, воспитывающих детей-инвалидов; инвалидов и пенсионеров с минимальной пенсией. Выдачу масок должны начать со среды через центры социальной защиты во всех районах. Уже маски раздают волонтеры в поселениях (акция продлится еще неделю), а также ряд и торговых сетей, и торговых центров #ленобласть Пожалуйста, не пренебрегайте защитными средствами, берегите свое здоровье и здоровье своих близких! #маски #дрозденко #ер

Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au)