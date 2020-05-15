В Ленобласти льготникам будут бесплатно раздавать маски

Льготные категории граждан, проживающие в Ленинградской области, будут обеспечены бесплатными масками. Это также распространяется на пенсионеров с минимальными пенсиями.
Соответствующее решение накануне принял Александр Дрозденко. По предварительным расчетам, нововведение распространяется на 150 тысяч человек.
При этом через фонд партии «Единая Россия» в Ленинградской области в течение двух недель при поддержке бизнеса будут бесплатно раздавать маски на улицах.
Выдача масок должна начаться со среды, 20 мая, через центры социальной защиты во всех районах.
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Про масочный режим. Принял решение за счет бюджета обеспечить масками семьи многодетных, малообеспеченных, воспитывающих детей-инвалидов; инвалидов и пенсионеров с минимальной пенсией. Выдачу масок должны начать со среды через центры социальной защиты во всех районах. Уже маски раздают волонтеры в поселениях (акция продлится еще неделю), а также ряд и торговых сетей, и торговых центров #ленобласть Пожалуйста, не пренебрегайте защитными средствами, берегите свое здоровье и здоровье своих близких! #маски #дрозденко #ер