В Ленобласти льготникам будут бесплатно раздавать маски

Льготные категории граждан, проживающие в Ленинградской области, будут обеспечены бесплатными масками. Это также распространяется на пенсионеров с минимальными пенсиями.

Соответствующее решение накануне принял Александр Дрозденко. По предварительным расчетам, нововведение распространяется на 150 тысяч человек.

«Многодетным семьям, малообеспеченным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, инвалидам с минимальной пенсией, пенсионерам с минимальной пенсией мы через службы социальной защиты, через местные администрации раздадим комплекты — из расчета 10 масок на одного члена семьи. То есть, условно, семья из пяти человек получит 50 масок, что в принципе достаточно для того, чтобы члены семьи могли сходить в магазин, в аптеку, или на почту», — поделился губернатор.

При этом через фонд партии «Единая Россия» в Ленинградской области в течение двух недель при поддержке бизнеса будут бесплатно раздавать маски на улицах.

Выдача масок должна начаться со среды, 20 мая, через центры социальной защиты во всех районах.