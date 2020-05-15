Лесопожарные службы Ленобласти получили новую технику

В Ленинградскую область поступили гусеничные и колесные тракторы с навесным оборудованием, пожарные автомобили и другая техника — всего 27 единиц на сумму 93,5 млн рублей.

Лесопожарная и лесохозяйственная техника поможет увеличить скорость реагирования и эффективность ликвидации очагов возгорания, а также позволит повысить производительности и качество выращиваемого посадочного материала в питомниках и семеноводческих центрах управления лесами Ленинградской области.

Техника закуплена в ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Средства поступили из федерального бюджета в ходе реализации майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Ранее ivbg.ru писал, что в выходные 16-17 мая леса и дороги Ленинградской области проверят инспекторы Гостехнадзора. Они будут выявлять и пресекать нарушения в использовании квадроциклов, тракторов, дорожных, строительных и лесных самоходных машинами.