Стала известна статистика по новым случаям коронавируса в Ленобласти

В 12 районах Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 66 случаев заражения коронавирусом. Однако не исключено, что если сегодня район находится в «зеленой зоне», то так же будет и завтра.

Это связано с тем, что многое зависит от того, насколько аккуратно жители региона будут пользоваться смягчением ограничительных мер, сообщает Online47.

По одному заболевшему выявлено в Волховском, Лодейнопольском, Ломоносовском и Сланцевском районах.

Тем временем в Волосовском и Тосненском районах выявлено по два случая, во Всеволожском — три (двое приходятся на Всеволожск). Примечательно, что во Всеволожске в общей сложности за все время зарегистрировано 92 человека, выздоровели — 67.

В Кингисеппском районе цифра заболевших коронавирусом тревожнее: пять случаев за минувшие сутки.

В Тихвинском районе выявлено 8 зараженных, в Выборгском — 11, а в Гатчинском 14. Больше всего случаев зафиксировано в Кировском районе — порядка 17 человек.