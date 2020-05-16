Известный рентгенолог скончался в Петербурге из-за коронавируса

Вчера, 15 мая, в Петербурге скончался рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики Городской больницы № 31 Виктор Парафило. Это связано с осложнениями, вызванными коронавирусом.

О произошедшем сообщает пресс-служба медучреждения. Виктору Тимофеевичу был 71 год, он работал в 31-й больнице 25 лет, будучи полковником медицинской службы.

«Прекрасный специалист, стоявший у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге, Виктор Тимофеевич блестяще владел всеми методиками лучевой диагностики и щедро делился своими знаниями и опытом с молодыми коллегами. За время работы множеству пациентов с его помощью удавалось установить верный диагноз даже в самых сложных случаях и своевременно начать необходимую терапию, спасавшую им жизнь», — говорится в сообщении на сайте медучреждения.

Ранее ivbg.ru писал, что по инициативе ветерана из Санкт-Петербурга семьям врачей направлено более 1 млн рублей. Всего неравнодушные россияне собрали 3 млн рублей, часть средств уже отправлена.