Крупные торговые центры Ленобласти на границе с Петербургом снова закроют

После того, как Александр Дрозденко объявил о послаблениях по коронавирусным ограничениям в Ленобласти, торговые центры на границе с Петербургом возобновили работу. Некоторые рискуют уже в ближайшее время закрыться повторно.

Глава Ленобласти четко обозначил, что работать можно при условии, что будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические правила безопасности. Нарушителям работать не позволят, сообщает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Самые крупные торговые центры, расположенные на границе двух субъектов России, не смогли обеспечить санитарный режим и порядок, поэтому с завтрашнего дня будут снова закрыты.