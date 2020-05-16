В Ленобласти вылечились от коронавируса 52 человека за сутки

В Ленинградской области за последние сутки по состоянию на 16 мая выявлено 72 случая заражения коронавирусом. За все время зафиксировано 1913 зараженных.

Так, 47 регион продолжает показывать стабильную ситуацию с заболеванием, более того, Ленобласть взяла курс на выздоровление — это доказывает статистика, передает Online47.

За все время вылечился 641 человек. За последние сутки в их числе оказались жители 15 районов Ленобласти — порядка 52 человек. Такими темпами вскоре количество победивших болезнь превысит количество заболевших.

По количеству случаев выздоровления лидируют Всеволожский (18) и Гатчинский (12) районы. Далее идут Ломоносовский (4), Приозерский и Волховский (по 3), Тосненский и Кировской (по 2), Бокситогорский, Волосовский, Выборгский, Киришский, Лужский, Тихвинский, Лодейнопольский и Сланцевский (по 1).

Кроме того, Ленинградская область входит в топ-15 регионов по количеству выздоровлений в России.