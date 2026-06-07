Онколог Владимир Ивашков заявил, что привычка класть телефон под подушку перед сном не повышает риск развития рака. То же самое касается микроволновок и других бытовых приборов.

Ивашков подчеркнул, что реальные факторы риска связаны не с гаджетами, техникой или 5G, а с курением и другими распространенными вредными привычками. По его словам, людям часто удобнее объяснять развитие онкологических заболеваний влиянием бытовой техники и технологий, чем учитывать реальные причины.

Ранее врач-сомнолог Татьяна Лапина рассказала, что хроническая бессонница может быть одним из явных признаков зависимости от гаджетов.

Она пояснила, что синий свет от экранов мешает выработке мелатонина и обманывает мозг, имитируя световой день. Из-за этого сон может становиться поверхностным и тревожным.

Кроме того, регулярные вибрации и звуки уведомлений заставляют нервную систему оставаться в состоянии повышенной готовности. По словам специалиста, это может приводить к накоплению нейротоксинов.