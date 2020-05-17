Прямая линия с Александром Дрозденко состоится 18 мая

Прямая телефонная линия с участием губернатора Ленинградской области Алекандра Дрозденко состоится 18 мая. Глава региона в течение часа будет принимать звонки от ленинградцев.

Прямая линия будет проходить с 16 до 17 часов. Для ответов также приглашены главы администраций муниципальных районов, они будут находиться в режиме видеоконференции.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Ранее Александр Дрозденко высказался о масочном режиме. По его словам, маски – это новая реальность, к которой нужно привыкать. Если на улице при соблюдении социальной дистанции их можно не носить, то в общественных местах, внутри помещения они обязательны.