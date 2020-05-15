“Это надолго, надо привыкать”: Александр Дрозденко высказался о “масочном” режиме

В ходе рабочей поездки в Сертолово и Агалатово губернатор Ленобласти высказался о “масочном” режиме.

Александр Дрозденко пояснил, что маски – это новая реальность, к которой нужно привыкать. Если на улице при соблюдении социальной дистанции их можно не носить, то в общественных местах, внутри помещения маски нужно носить обязательно.

“И это надолго, к сожалению. И бизнес надо к этому приучать, и людей, и вообще всех”, – сказал Александр Дрозденко.

Напомним, что в семи районах Ленобласти введен “масочный режим”: в магазин, аптеку или поездки на работу обязательно нужно надеть маску. Соцзащита со следующей недели начнет бесплатно выдавать маски многодетным и малообеспеченным семьям, а также пенсионерам и инвалидам с минимальной пенсией.