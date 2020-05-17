Российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году дистанционно

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью радиостанции «Комсомольская правда» сообщил, что все вузы собираются проводить экзамены в 2020 году дистанционно.

Однако он не исключил, что при благоприятных условиях все воспользуются возможностью вернуться в аудитории.

«Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональные, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются. Но мы настраиваемся и готовы не то, что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать все дистанционно», — сказал Фальков.