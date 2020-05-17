Прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России остановился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — сказала она.

Однако для снижения рисков заболеть COVID-19 меры предосторожности нужно будет соблюдать и летом, добавила Попова. По ее словам, большинство россиян не заболели COVID-19, потому что не нарушали правила.