В Ленобласти выявили 70 новых зараженных коронавирусом — данные на 18 мая

Согласно данным оперативного штаба на 18 мая, за последние сутки в Ленинградской области выявили 70 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 425.

Всего в России за указанный период выявлено 8926 новых случаев в 81 регионе. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 91 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 2836 человек.

На сегодняшний день в России выявили 290 678 зараженных в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.