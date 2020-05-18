В петербургской больнице 42 медработника заразились коронавирусом

Несмотря на принимаемые меры, в городской клинической больнице №31 заразились 42 медработника. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Один из врачей, заведующий отделением лучевой диагностики больницы Виктор Парафило, скончался от осложнений COVID-19. Он стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге.

Вам будет интересно От вирусной пневмонии скончалась фельдшер Гатчинской больницы В Гатчинской клинической межрайонной больнице сообщили о смерти Валентины Бадык, которая почти 35 лет проработала фельдшером в клинике. По информации СМИ,... 15.05.2020 600

В правительстве Петербурга добавили, что пострадавшим при работе с COVID-19 медикам выплатят компенсации. Заразившиеся коронавирусом получат по 300 тысяч рублей. Если врач получит инвалидность после заражения, то выплата составит 500 тысяч рублей. В случае смерти его семье выплатят 1 млн рублей.