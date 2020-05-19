Жителям Ленобласти и петербуржцам придется померзнуть до конца недели

Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Так, по словам синоптика, холодная погода сохранится в регионе до конца недели. Температура наружного воздуха будет составлять от +7 до +12 градусов.

Отмечается, что неделя будет дождливая с небольшими прояснениями. В некоторых районах может пройти мокрый снег.

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В дальнейшем в регионе ожидается повышение температуры и солнечные дни.