Жителям Ленобласти и петербуржцам придется померзнуть до конца недели

Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Так, по словам синоптика, холодная погода сохранится в регионе до конца недели. Температура наружного воздуха будет составлять от +7 до +12 градусов.
Отмечается, что неделя будет дождливая с небольшими прояснениями. В некоторых районах может пройти мокрый снег.
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12.05.2020 462
В дальнейшем в регионе ожидается повышение температуры и солнечные дни.