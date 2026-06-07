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Новости Экономика

Число закрытых в Петербурге компаний превысило открытые на 42% с начала года. В Ленобласти ситуация иная

В Санкт-Петербурге с начала 2026 года закрылись 3,4 тысячи юридических лиц, что на 42,2% больше числа новых регистраций. Такие данные привели эксперты на основе статистики ФНС.

За этот период в городе зарегистрировали 2,9 тысячи новых компаний. Это на 20% меньше, чем годом ранее.

Число закрытых юридических лиц тоже снизилось на 18%, однако их оказалось заметно больше, чем новых организаций. Эксперты считают, что это указывает на продолжающееся сокращение числа действующих компаний, несмотря на замедление темпов их выбытия.

В Ленинградской области ситуация оказалась иной. За аналогичный период в регионе закрылись 372 компании, что на 57% меньше прошлогоднего показателя.

Новых юридических лиц в Ленобласти зарегистрировали 465. Это на 6% меньше, чем годом ранее, но все равно на 25% больше числа ликвидированных компаний.

При этом Северо-Западный федеральный округ вошел в число лидеров России по темпам открытия нового бизнеса. За год число регистраций в округе выросло на 9,8%, а общий прирост количества компаний составил 3,18%.

По состоянию на конец мая в Северо-Западном федеральном округе насчитывалось 875,3 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей.

На ПМЭФ-2026 петербургский фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса получил поддержку от банка ВТБ в виде «зонтичных» поручительств. Фонд будет предоставлять поручительства до 50% от суммы кредита. Максимальный размер поручительства составит 20 миллионов рублей.

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Лжеполицейские похитили подростка в Петербурге

Несовершеннолетнего похитили двое мужчин, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, возле дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге 3 июня 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета, фигуранты получили из неустановленного источника информацию о якобы причастности подростка к совершению преступлений в Санкт-Петербурге.

После этого они подошли к несовершеннолетнему, представились сотрудниками правоохранительных органов, надели на него наручники и силой посадили в автомобиль.

По данным следствия, мужчины передвигались с потерпевшим по Санкт-Петербургу, а затем привезли его домой. Там они удерживали подростка и пытались получить от него информацию о мошеннических схемах.

В отношении обвиняемых заведены уголовные дела о похищении человека группой лиц и незаконном лишении свободы. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, в том числе источник информации, на который ссылались обвиняемые.

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