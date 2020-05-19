Рейс с 41 россиянином вылетел из Ташкента в Санкт-Петербург – посольство России

Авиакомпания Uzbekistan Airways во вторник доставит чартерным рейсом 41 россиянина из Ташкента в Санкт-Петербург после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства России в республике.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.

«Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 19 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 8.40 (6.40 мск). На борту – 41 гражданин России», — сказал представитель посольства. Это уже третий чартер из столицы Узбекистана в России после длительной паузы. В минувшие выходные Uzbekistan Airways также доставил 191 россиянина в Ростов-на-Дону и Казань.

По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено более 2,7 тысячи россиян. В марте чартеры «Аэрофлота» и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полёты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.