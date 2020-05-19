Видео: иномарка на большой скорости протаранила «Газель» в Петербурге

Вчера вечером, 18 мая, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на улице Маршала Захарова в Петербурге.

Уточняется, что иномарка Mercedes-Benz на большой скорости влетела в припаркованную «Газель».

«Пассажир пыталась подняться, звала водителя, ее в скорую унесли, в сознании была», — сообщил другой очевидец.

Уточняется, что подушки безопасности в иномарке не сработали, поэтому водитель практически разбил руль на две части — мужчина был без сознания.