Видео: иномарка на большой скорости протаранила «Газель» в Петербурге

Вчера вечером, 18 мая, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на улице Маршала Захарова в Петербурге.
Уточняется, что иномарка Mercedes-Benz на большой скорости влетела в припаркованную «Газель».
«Пассажир пыталась подняться, звала водителя, ее в скорую унесли, в сознании была», — сообщил другой очевидец.
Уточняется, что подушки безопасности в иномарке не сработали, поэтому водитель практически разбил руль на две части — мужчина был без сознания.
«Судя по рулю, водитель его головой практически на две части разбил, так что даже если тело и цело, чмт там тяжелейшая в самом лучшем случае», — заключил очевидец.