Видео: иномарка на большой скорости протаранила «Газель» в Петербурге

Автор: Илья Серов
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Вчера вечером, 18 мая, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на улице Маршала Захарова в Петербурге.

Уточняется, что иномарка Mercedes-Benz на большой скорости влетела в припаркованную «Газель».

«Пассажир пыталась подняться, звала водителя, ее в скорую унесли, в сознании была», — сообщил другой очевидец.

Уточняется, что подушки безопасности в иномарке не сработали, поэтому водитель практически разбил руль на две части — мужчина был без сознания.

«Судя по рулю, водитель его головой практически на две части разбил, так что даже если тело и цело, чмт там тяжелейшая в самом лучшем случае», — заключил очевидец.

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