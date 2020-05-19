Более 160 мин времен ВОВ нашли у газопровода во Всеволожском районе

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО разведали местность во Всеволожском районе и нашли 166 мин времен Великой Отечественной войны.

Было принято решение с помощью транспорта вывезти 120-миллиметровые мины, которые подверглись сильной коррозии. На полигоне снаряды уничтожат.

В пресс-службе ЗВО пояснили, что работы проводились после обращения местных жителей, которые нашли одну мину возле газопровода.

Ранее военные ЗВО благоустроили мемориал «Лемболовская твердыня». Они отремонтировали и окрасили ограждения, элементы вооружения на мемориале, восстановили окопы и блиндажи.